Es geht um das Dinosaurier-Skelett Tristan Otto. Noch in diesem Jahr soll Tristan Otto wieder im Museum für Naturkunde in Berlin ausgestellt werden.

"Dieses Jahr, zweite Jahreshälfte, feiern wir wieder ganz groß Tristan", sagte der Museumsdirektor am Donnerstagabend einem Fernsehsender.

Das Skelett ist vier Meter hoch und zwölf Meter lang. Obwohl Tristan Otto rund 65 Millionen Jahre alt ist, gilt er als besonders gut erhalten. Derzeit lagern die 170-Original-Knochen noch in Kisten.

Denn vor rund zwei Jahren wurde Tristan in Berlin abgebaut und in Kisten in die Stadt Kopenhagen im Land Dänemark gebracht. Dort stand er bis Ende 2021 in einer Ausstellung.