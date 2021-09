Für die Läuferinnen und Läufer ging es auch an der Siegessäule entlang. Foto: Andreas Gora/dpa

In diesem Rennen laufen die Sportlerinnen und Sportler genau 42,195 Kilometer. Beim Marathon in Berlin waren einige Spitzen-Sportler unter den Teilnehmern, zum Beispiel Kenenisa Bekele aus dem afrikanischen Land Äthiopien. Der Mann hat den Berliner Marathon schon zweimal gewonnen.

Diesmal aber verpasste er den Sieg und landete auf Platz drei. Am schnellsten war am Sonntag Guye Adola, der ebenfalls aus Äthiopien kommt. Er rannte die Strecke in unglaublichen 2 Stunden, 5 Minuten und 45 Sekunden. Schnellste Frau war Gotytom Gebreslase, auch aus Äthiopien!