Nur noch wenige Tage bis Heiligabend. Dann liegen in vielen Familien Geschenke unter dem buntgeschmückten Tannenbaum. Doch was, wenn man immer noch nicht weiß, was man verschenken soll? Hier kommen drei Ideen, wie du deiner Familie oder deinen Freunden noch schnell eine Freude machen könntest.

Fotos nachmalen: Wusstest du, dass die Menschen früher ewig lange still sitzen mussten, wenn sie sich von Künstlern malen ließen? Heute machen wir einfach schnell ein Foto. Doch vielleicht kennst du jemanden, der sich über ein gemaltes Familienbild freuen würde? Nimm einfach dein Lieblingsfoto und male es nach. Das gemalte Bild muss natürlich nicht genauso aussehen wie das Foto. Du kannst es auch lustig machen und deine Familie zum Beispiel wie in einem Comic zeichnen. Wenn dir das zu schwierig erscheint, kannst du auch einfach einen bunten Rahmen für ein Foto malen und das zusammen verschenken.

Schöner Duft: Luft zu verschenken, ist vielleicht nicht die beste Idee. Wie wäre es aber, etwas zu basteln, was die Luft gut riechen lässt? Raumdüfte kann man ganz leicht selber machen. Dazu füllst du ein Schraubglas mit Scheiben von Zitronen, Limetten oder Orangen. Frische Kräuter wie etwa Minze und Gewürze wie getrocknete Nelken oder Zimtstangen eignen sich auch gut. Dann füllst du das Glas mit Wasser auf und verschließt es. Damit sich der Geruch entfaltet, muss der Beschenkte das Glas warm machen und öffnen. Das geht zum Beispiel in der Mikrowelle. Aber Achtung: Hier muss der Deckel auch schon ab. Brauchst du den Duft gerade nicht? Dann stelle das Glas so lange verschlossen in den Kühlschrank. Nach spätestens zwei Wochen musst du den Inhalt austauschen.

Etwas einstudieren: Geschenke müssen nicht immer Gegenstände sein. Vielleicht kannst du deinen Eltern oder Großeltern auch mit einer kleinen Vorführung zu Weihnachten eine Freude machen. Lernst du zum Beispiel ein Instrument? Dann gib doch ein kurzes Konzert. Wenn du Geschwister hast, könntet ihr auch gemeinsam etwas einstudieren. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Szene aus einem Weihnachtsfilm? Oder ihr spielt ein lustiges Familien-Erlebnis aus dem vergangenen Jahr nach.