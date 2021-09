In der Fußball-Bundesliga gibt es zwei Vereine, die Borussia heißen. Der eine Verein kommt aus der Stadt Mönchengladbach, der andere aus Dortmund. Ihre Fans ärgern sich gerne gegenseitig mit der Frage: Welche Borussia ist besser? Eine Antwort gibt es vielleicht am Samstagabend. Dann spielen die beiden Teams in Mönchengladbach gegeneinander.