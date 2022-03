In der jetzigen Situation ist das eine ungewöhnliche und nicht ungefährliche Aktion. Schließlich herrscht in der Ukraine Krieg, seit das Land von Russland angegriffen wurde. Am Mittwoch aber kehrten die Chefs der Länder Polen, Tschechien und Slowenien sicher von ihrem Besuch zurück.

In Kiew waren sie beim ukrainischen Präsidenten und versprachen ihm Zusammenhalt und Beistand: "Ihr seid nicht allein", sagte etwa der Regierungschef von Tschechien. Der ukrainische Präsident freute sich: "Ich bin sicher, dass wir mit solchen Freunden, mit solchen Ländern, Nachbarn und Partnern wirklich gewinnen können."