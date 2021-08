Präriehunde sind eigentlich Nagetiere. Sie sind in Nordamerika zu Hause und leben in großen Gruppen zusammen. Sie wohnen in Erdhöhlen und legen ein unterirdisches Tunnelsystem an. Außerhalb der Höhlen gibt es meist einen Hügel als Ausguck.

Ein Präriehund übernimmt dort den Job des Wächters und warnt die anderen, wenn sich Feinde nähern. Dann flitzen alle blitzschnell in ihren Bau. Zu den Feinden der Präriehunde gehören zum Beispiel Greifvögel oder Schlangen.