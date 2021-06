Kann man in jedem See, Fluss und Meer in Deutschland baden?

Am besten ist es, zu einer offiziellen Badestelle zu gehen. Diese findet man zum Beispiel über die Webseite des Umweltbundesamtes. An diesen Stellen wird regelmäßig Wasser entnommen und kontrolliert. Im vergangenen Jahr war das Wasser an fast allen der 2304 Stellen in Deutschland gut oder sogar ausgezeichnet. Finden die Kontrolleure zu viele Krankheitserreger im Wasser, stellen sie etwa Warnschilder auf.

Und wenn das Gewässer in der Nähe keine richtige Badestelle hat?

Dann sollte man vorsichtig sein. Im Wasser könnten zum Beispiel Keime sein. Und in Flüssen könnte es eine starke Strömung geben. Martin Holzhause von den Rettungsschwimmern der DLRG erklärt: "In Flüssen sollte man generell nicht baden." Dort fahren oft große Schiffe, die Schwimmer übersehen können. "Und durch die Schiffe entsteht eine Unterströmung, die einen auch am Rand von den Beinen ziehen kann."

Passen an jeder Badestelle Rettungsschwimmer auf?

Rettungsschwimmer sind vor allem an den großen Badestellen im Einsatz. Da sie neben ihrem Beruf freiwillig an den Badestellen aufpassen, sind sie aber nicht ständig da. Martin Holzhause rät: "Wo man schwimmt, sollten zumindest auch andere Menschen baden. Dann ist immer jemand da, der helfen kann, wenn man im Wasser Hilfe braucht."

Was sollte man beim Schwimmen in der Natur noch beachten?

Am besten langsam ins Wasser gehen. So kann sich der Körper an die Temperatur gewöhnen. Und natürlich nur dort reinspringen, wo es tief genug ist. Übrigens: Wasserpflanzen finden manche zwar super eklig, sie können einen aber nicht unter Wasser ziehen. "Ruhig bleiben, auf den Rücken drehen und vorsichtig wegschwimmen", rät Martin Holzhause.

Ist das Wasser auch an Urlaubsorten gut?

Am Dienstag erschien ein Bericht, in dem steht: Auch in anderen Ländern in Europa ist das Badewasser fast überall sauber. Also: Wenn Corona es zulässt, kann man auch im Urlaub planschen und spritzen.