Das hat auch etwas gebracht: Die Ansteckungen gingen stark zurück. Nun lockert die Regierung die strengen Regeln wieder, aber nur für die Menschen, die gegen das Virus geimpft sind oder Corona schon hatten. Auch Hotels und zum Beispiel Skilifte sind nur für diese Menschen geöffnet. Das ist auch für Leute aus Deutschland wichtig, die vielleicht diesen Winter zum Skilaufen nach Österreich reisen möchten.

Dass Ungeimpfte in Österreich sich weiter an strikte Regeln halten müssen, ärgert viele dieser Menschen sehr. Am Wochenende gab es deshalb Demonstrationen. Die Teilnehmer sind zum Beispiel auch gegen eine Pflicht zum Impfen auf die Straße gegangen. Die soll in Österreich demnächst kommen.