Dass das Kalush Orchestra gewinnt, hatten viele Leute erwartet. Denn die Gruppe stammt aus der Ukraine, wo gerade Krieg herrscht. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer zeigten mit ihrer Abstimmung auch: Wir unterstützen euch und euer Land! Die Ukraine wird von ihrem Nachbarland Russland angegriffen.

Der deutsche Sänger Malik Harris landete beim ESC auf dem letzten Platz. "Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass die Ukraine gewonnen hat, weil ich mir das so gewünscht habe", sagte er hinterher. "Ich habe so gefeiert, dementsprechend war das ein schöner Abend." Er hatte auf die Rückseite seiner Gitarre eine Ukraine-Flagge geklebt und diese beim Auftritt gezeigt. Dabei stand das Wort "Peace", also Frieden.