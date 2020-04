Aus Rhabarber machen viele Leute gerne Kuchen, Kompott oder Saft. Sie behandeln die Stangen also wie Obst. Aber eigentlich schmeckt Rhabarber auch ziemlich sauer und herb, eher so wie Gemüse. Man könnte sagen, die Pflanze hat Eigenschaften von beidem.

Experten meinen: Rhabarber gehört zum Gemüse. Ursprünglich stammt die Pflanze aus dem Himalaya-Gebirge in Asien. Nun wird sie auch in Deutschland angebaut. Da Rhabarber viel Vitamin C enthält, ist er auch gesund.