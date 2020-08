Denn in dieser Woche zieht unsere Erde durch die Umlaufbahn eines Kometen. Kleine Staubteilchen dieses Brockens aus dem All verglühen in der Lufthülle der Erde. Diese leuchtenden Spuren am Himmel kennen wir als Sternschnuppen.

In der Nacht auf Mittwoch konnte man ungefähr ein Mal pro Minute eine Sternschnuppe bestaunen. Doch auch in den nächsten Nächten kann man noch viele von ihnen am Nachthimmel entdecken.