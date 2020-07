Nein, du musst dabei nicht von einem Ast hängen oder dir ein Nest bauen wie ein Tier. Tatsächlich gibt es Hotels in den Bäumen. Das sind kleine Baumhäuser, die man mieten kann. Manche haben sogar einiges zu bieten: Kamin, Pool und Fußbodenheizung zum Beispiel. Andere sind etwas einfacher gehalten.

"Von den Baumhäusern geht eine gewisse Faszination aus. Sie liegen mitten im Wald, einige hängen an den Bäumen dran", sagt der Chef eines Hotels. So ein Urlaub ist also bestens für Naturliebhaber und Abenteurer geeignet. Und natürlich kann es nicht schaden, wenn man die Höhe mag, also schwindelfrei ist.