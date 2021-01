Die Mütze steht auch nicht in einem See, obwohl es so aussieht, sondern auf einer Wiese in einem ungewöhnlichen Wald: dem Spreewald. Der liegt im Bundesland Brandenburg im Nordosten von Deutschland.

Eine Besonderheit des Spreewaldes ist: Der Boden ist oft nass. Denn Hunderte kleine Wasserläufe schlängeln sich hier durch. Auch die Wiesen sind oft sehr feucht. Deshalb wird das Heu für die Tiere auf einem Gestell aufgeschichtet. So kann es von unten nicht nass werden und faulen.