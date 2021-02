In dem Nest verbringt Fridolin seit vielen Jahren den Frühling. Denn Störche sind nesttreue Vögel. Kurz vor Beginn des Frühlings kehren die Tiere aus ihren warmen Winterquartieren im Süden zurück zu uns. Dabei steuern sie das Nest an, in dem sie schon mal gebrütet haben. Dort bekommen die Tiere auch ihren Nachwuchs.

In den vergangenen Jahren hatte Storch Fridolin seine Jungen mit der Storchen-Dame Mai bekommen. Das könnte auch in diesem Jahr wieder klappen. Denn Mai landete nur drei Stunden nach Fridolin im gemeinsamen Nest.