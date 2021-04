Unter einen Löwen möchte man auf keinen Fall geraten! Das könnte ziemlich gefährlich werden. Was aber, wenn man geschützt und sicher unter einem Löwen stehen könnte, um diesen zu beobachten? Das klingt spannend! In einem Tierpark in Dassow geht das. Die Stadt liegt im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Dort spazieren Löwen über eine Glasbrücke. Besucher können darunter stehen und die Tiere anschauen.