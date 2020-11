Koalas sind merkwürdige Tiere - in vielerlei Hinsicht! So leben sie in der Natur nur im Osten von Australien. Sie sind Beuteltiere. Die Jungen werden also lange in einer Art Tasche am Bauch getragen und ernähren sich auch dort. Koalas sind außerdem Futter-Spezialisten. Denn sie ernähren sich nur von der Pflanze Eukalyptus.