Die Äffchen gehören zur Familie der Krallenaffen. In freier Natur leben sie in Südamerika. "Markenzeichen dieser Krallenaffenart ist ihr langer, weißer Schnurrbart, den Weibchen und Männchen tragen", sagt der Zoodirektor. "Auch bei den drei Winzlingen ist der Bartansatz bereits gut zu sehen."

Der Zoo berichtete am Dienstag: Die jungen Affen sind ohne ihren langen Schwanz nur etwa fünf Zentimeter groß. Ihr Körper ist also nur etwa so lang wie eine Streichholz-Schachtel.