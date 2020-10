Alexander Zverev (rechts) und Diego Schwartzman (links) mit ihren Trophäen. In der Mitte sitzt Hund Barnie. Foto: Jonas Güttler/dpa

Dabei sah es zunächst gar nicht so gut für Alexander Zverev aus. Er hatte sich am Freitag an der Hüfte verletzt. "Vor zwei Tagen wusste ich nicht einmal, ob ich das Turnier beenden kann", sagte er.

In kurzer Zeit besiegte er dann aber den Argentinier Diego Schwartzman. Zu den ersten Gratulanten gehörte der Hund Barnie. Er drängelte sich zwischen den beiden Tennisprofis aufs Foto. Barnie gehört einem Sponsoren des Turniers.