Am Freitag will sie bei einem großen Hallen-Wettbewerb für Leichtathleten in Berlin eine gute Leistung zeigen. "Wenn ich den Balken richtig treffe, kann es vielleicht eine Weite von 6,90 Meter oder mehr geben", hofft Malaika Mihambo.

Also fast sieben Meter! Das ist etwa so viel wie zwei kleinere Autos hintereinander. Tatsächlich hat Malaika Mihambo sogar schon mehr geschafft. Bei dem Hallen-Wettbewerb vor einem Jahr kam sie sieben Meter und sieben Zentimeter weit.