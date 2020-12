Fußball: Champions League, FC Barcelona - Borussia Dortmund, Gruppenphase, Gruppe F, 5. Spieltag im Stadion Camp Nou. Dortmunds damaliger Co-Trainer Edin Terzic blickt während des Abschlusstrainings in die Runde. Das ist der neue Trainer bei Borussia Dortmund: Edin Terzic. Foto: Marius Becker/dpa

Am Wochenende hatte der Verein bekannt gegeben: Lucien Favre muss als Chef-Trainer aufhören. Die Dortmunder Mannschaft hatte zuletzt zu viele Spiele verloren, am Samstag sogar mit 1:5. Nun soll Edin Terzic erst mal als Trainer weitermachen.

Am Montag stand gleich viel auf dem Programm: Edin Terzic sollte Fragen von Reportern beantworten und die Mannschaft auf das nächste Spiel vorbereiten. Schon am Dienstag spielt Dortmund in der Bundesliga gegen Werder Bremen.

Außerdem kam am Montag heraus, gegen wen Borussia Dortmund als Nächstes in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig) antritt. In dem Turnier für die besten Vereine Europas trifft Dortmund auf den FC Sevilla aus dem Land Spanien.