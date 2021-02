Der DFB-Pokal ist auch deshalb so beliebt, weil man so schön mit den kleinen Fußballvereinen mitfiebern kann. Denn in dem Wettbewerb treten Mannschaften aus ganz unterschiedlichen Ligen an. Meist stehen am Ende die bekannten Super-Vereine aus der Bundesliga in den letzten Spielen. Doch manchmal schaffen es eben auch kleinere Mannschaften, denen man es nicht unbedingt zugetraut hätte.