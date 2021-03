Ausgerechnet jetzt! Die Bayern haben in dieser Zeit fünf Bundesliga-Spiele vor sich. Die Meisterschaft ist ihnen noch nicht sicher. Dazu kommen noch mindestens zwei Spiele in der Champions League (gesprochen: tschämpiens liig). Da fehlt Robert Lewandowski natürlich sehr.

Der 32-Jährige gehört zu den besten Stürmern der Welt. In dieser Saison hat er allein in der Bundesliga schon 35 Tore geschossen. Bayern-Trainer Hansi Flick muss sich jetzt überlegen, wie er Robert Lewandowski ersetzen will. Viele Fans finden aber: Der Stürmer ist unersetzbar.