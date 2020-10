Lewis Hamilton will in seinem Rennwagen den nächsten Sieg schaffen. Foto: Kirill Kudryavtsev/Pool AFP/AP/dpa

Weil an der Rennstrecke Nürburgring im Bundesland Rheinland-Pfalz viel Platz ist, wird dort an diesem Wochenende nun doch gefahren. Denn so lassen sich die strengen Corona-Regeln gut einhalten. Rund 20 000 Zuschauer sollen dabei sein dürfen.

Für einen Fahrer könnte das Rennen am Sonntag ein ganz besonderes werden. Lewis Hamilton aus dem Land Großbritannien hat die letzten drei Weltmeister-Titel und viele Rennen gewonnen. Ein Sieg am Sonntag wäre sein 91. Bei mehr Rennen lag kein anderer Formel 1-Fahrer am Ende vorne. Er würde damit den Rekord des Deutschen Michael Schumacher einstellen. Nach ihm ist auf dem Nürburgring sogar ein Teil der Strecke benannt.