Als der berühmte Fußballer seine Gegner ausdribbelte, waren die beiden Jungen noch lange nicht geboren. Trotzdem scheinen sie todtraurig zu sein - genau wie viele andere Menschen auf der Welt.

Diego Maradona aus dem Land Argentinien ist am Mittwoch gestorben. Er wurde 60 Jahre alt. Seine größten Erfolge feierte er vor mehr als 30 Jahren. Er wurde Weltmeister und holte viele andere Pokale. Noch heute gilt er als einer der besten Fußballer aller Zeiten.

"Ein sehr trauriger Tag für alle Argentinier und für den Fußball", schrieb Superstar Lionel Messi im Internet. Auch er kommt aus Argentinien und wird immer wieder mit Maradona verglichen.

In dem Land in Südamerika versammelten sich Tausende Menschen, um an ihr Idol zu denken. Auch in Italien trauerten viele Menschen. Dort hatte Diego Maradona große Erfolge gefeiert. Der Bürgermeister Neapels schlug vor, das dortige Stadion nach Maradona zu benennen.