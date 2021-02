Die Bayern holten bei kleineren Wettbewerben noch zwei weitere Pokale. Und am Donnerstag wurde der FC Bayern Club-Weltmeister. Es traten die Meister der Kontinente gegeneinander an. Im Finale besiegten die Münchner UANL Tigres aus dem Land Mexiko mit 1:0.

Damit haben die Bayern in einem Jahr sechs Titel geholt. Mehr geht nicht in einer Saison! "Jetzt haben wir das Sixpack, das ist eine große Geschichte", sagte Stürmer Robert Lewandowski nach dem Spiel. Und schon geht es mit dem Alltag in der Bundesliga weiter. Am Montag spielen die Bayern gegen Arminia Bielefeld.