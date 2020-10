Er sei froh, dass alle Menschen an Bord ihre Finger behalten hätten. Das sagte der Leiter einer Expedition in die Arktis am Montag. Und das sollte kein Witz sein! Denn bei der Expedition in die Arktis herrschten Temperaturen bis etwa minus 40 Grad Celsius. Die Teilnehmer mussten sich also gut gegen die Kälte schützen.