Am 27. Dezember soll es auch in Deutschland mit den Impfungen gegen das Coronavirus losgehen. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Zuerst kommt der Impfstoff in ein zentrales Lager. Vor der ersten Impfung prüfen Fachleute den Stoff noch mal gründlich. Danach soll er in 27 verschiedene Verteilzentren in den Bundesländen gebracht werden. Geimpft wird ab Sonntag etwa in Pflegeheimen oder Impfzentren. Von den Zentren gibt es mehr als 400 in Deutschland.

Eines muss bei den Transporten auf jeden Fall stimmen: die Temperatur. Der Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer muss sehr kühl gehalten werden, wenn er länger gelagert wird. Bei minus 70 Grad Celsius! Dafür haben die Firmen spezielle Versandboxen entwickelt. In normalen Kühlschränken hält sich der Stoff nur rund fünf Tage. Damit man gut geschützt ist, muss man zwei Mal geimpft werden.