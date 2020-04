Besonders im Blick haben die Fachleute dabei eine wichtige Zahl: die Ansteckungsrate. Sie zeigt an: Wenn ein Mensch das Virus in sich trägt, wie viele andere steckt er damit an? Daran sieht man, wie schnell sich das Coronavirus verbreitet.

Genau zählen kann man diese Rate nicht. Denn häufig merken Menschen nicht, dass sie andere anstecken. Und auch wer sich angesteckt hat, fühlt sich vielleicht gesund und kann das Virus trotzdem weiter verbreiten. Deshalb schätzen Forscher diese Ansteckungsrate mit Hilfe anderer Zahlen.

Am Anfang der Corona-Krise lag die Ansteckungsrate bei 3. Das heißt: Ein infizierte Mensch steckte drei andere an. Das Virus breitete sich also schnell aus. Aber nun liegt die Zahl bei nur 0,7 - also weniger als 1. Das bedeutet, dass sich täglich weniger Leute anstecken als vorher. Es wird also langsam besser. Die Wissenschaftler werden aber weiterhin genau auf alle Zahlen schauen.