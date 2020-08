Die Stadt Stuttgart in Baden-Württemberg hat deshalb am Mittwoch neue Gießfahrzeuge vorgestellt. Denn: "Selbst, wenn es geregnet hat, war das in den letzten Wochen noch nicht genug Wasser für unsere Bäume", sagte ein Mitarbeiter der Stadt.

Mit den Fahrzeugen sollen nun täglich bis zu 90 000 Liter Wasser verteilt werden. Das ist einiges mehr als bisher. Dazu stellt man die die eher kleinen Fahrzeuge direkt neben einen Baum. Aus einem langen Rohr vorn wird er dann wie mit einer Dusche gegossen. Oder das Wasser kommt aus einem dicken Schlauch.

Der Schutz von Straßenbäumen ist wichtig. Denn sie sorgen für bessere Luft und besseres Klima.