Tatsächlich denken einige Museen schon heute an später. Sie sammeln Gegenstände, Fotos und Geschichten, die mit Corona zu tun haben. "Es ist Geschichte, die jetzt geschrieben wird", sagte der Direktor eines Museums in Berlin. Und auch in anderen Städten wollen Museen die Erinnerung an das Leben mit Corona für die Zukunft festhalten.

Bis man sich eine Corona-Ausstellung im Museum angucken kann, wird es aber noch eine Weile dauern. "Ich glaube eher nicht, dass die Leute sich nach Ende der Krise gleich wieder mit einer Corona-Ausstellung beschäftigen wollen", sagte der Direktor.