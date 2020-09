Stell dir vor, eine Astronautin von der Raumstation ISS und ein Alien kommen in deinen Klassenraum. Das will das Theaterstück "Wandertag im Weltraum" möglich machen. Weil Wandertage und Ausflüge wegen Corona schwierig sind, hat sich das Figurentheater aus der Stadt Chemnitz überlegt: Statt mit der Schule ins Theater zu gehen, soll das Theater in die Schule kommen.