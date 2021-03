Für andere Australier ist die Sache jedoch nicht so spaßig. Der viele Regen in der Gegend hat nämlich auch zu schlimmen Überschwemmungen geführt. Viele Menschen mussten vorsichtshalber ihre Häuser verlassen und sich in Sicherheit bringen. Andere mussten aus den Fluten gerettet werden.

"Leider erleben Teile der Küste im mittleren Norden eine Situation, wie es sie nur einmal in 100 Jahren gibt", sagte eine Politikerin. Und auch der Wetterbericht sieht nicht gut aus: Es soll auch in den nächsten Tage weiter regnen. Experten schätzen, dass das Hochwasser bis nach Ostern bleiben wird.