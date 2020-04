Werden die Menschen in Deutschland bald wieder Urlaubsreisen machen können?. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Zur letzten Frage haben ein paar Politiker nun etwas gesagt. Einer meint: Reisen in weitentfernte Länder wird es in diesem Jahr nicht geben. Er könne sich aber vorstellen, dass es mit einem Urlaub in Deutschland klappe. "Ich gehe davon aus, dass das möglich sein wird, hoffentlich auch schon im Sommer", erklärte er.

Eine andere Politikerin findet, es sei eine gute Idee, Urlaub auf dem Land zu machen. Zum Beispiel auf einem Bauernhof. Auf dem Land gebe es viele kleine Ferienwohnungen, meint sie.

Sind Menschen in Ferienwohnungen untergebracht, können sie leichter Abstand halten, als etwa in einem Hotel. Denn auch das ist klar: Wer Urlaub machen möchte, wird sich an bestimmte Regeln halten müssen, damit er sich und andere nicht mit dem Coronavirus ansteckt.