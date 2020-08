Doch auch in Deutschland finden sich etwa 30 solcher uralten Rundhäuser: und zwar in den Weinbergen in Rheinhessen. Gebaut wurden sie aus herumliegenden Steinen und selbstgebrannten Ziegeln.

Weil das Hunderte Jahre her ist, weiß man nicht, wer sich die runde Form ausgedacht hat. Auch wozu genau sie genutzt wurden, ist nicht ganz klar. Vermutlich aber als Unterschlupf für die Arbeiter. Außerdem ließ sich aus einem Trullo heraus der Weinberg gut beobachten, damit niemand dort etwas stehlen konnte.