An dieser Stelle fährt die U-Bahn in der Stadt Frankfurt am Main nicht unter der Erde, sondern oberirdisch. Und da kam sie erst einige Meter nach einem Prellbock zum Stehen. Der vordere Teil wurde durch den Aufprall hochgebockt.

Zum Glück waren nur drei Leute in der Bahn, als der Unfall in der Nacht zum Mittwoch passierte: Der Fahrer und ein Jugendlicher wurden leicht verletzt. An der Bahn und an der Haltestelle ging jedoch eine ganze Menge kaputt. Nun müssen Helfer dort aufräumen und die Polizei klären, wieso die Bahn nicht rechtzeitig stoppte.