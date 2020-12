Am Freitag ging es los. In der Hauptstadt Wien nahmen schon am ersten Tag viele Menschen das kostenlose Angebot an. Die Regierung hofft, dass sich in den nächsten Tagen mehrere Millionen Österreicherinnen und Österreicher testen lassen.

Normalerweise lässt man sich vor allem dann testen, wenn man sich krank fühlt. Die freiwilligen Massentests sind aber für Leute gedacht, die sich gesund fühlen. Denn auch sie könnten das Virus in sich tragen und es so unbemerkt weiterverbreiten. Ziel der Massentests ist es, diese Menschen zu finden. Sie müssen sich dann in Quarantäne begeben, damit sich das Virus nicht so schnell ausbreitet.

Auch in anderen Ländern gab es bereits solche Massentests, zum Beispiel in der Slowakei oder in Südtirol. Das ist ein Teil Italiens.