Kirsten ist schuld! Ihretwegen saßen zum Beispiel am Mittwoch eine Menge Leute in einem Zug fest. Bäume versperrten das Gleis. Woanders kippte ein Laster um, so dass eine Autobahn im Bundesland Nordrhein-Westfalen gesperrt werden musste. An anderen Stellen verbeulten herunterfallende Äste Autos. Das hat natürlich keine Frau gemacht. Kirsten ist der Name eines Sturms. Und der schmiss so einige Bäume um.