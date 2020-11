Die Menschen sind Häftlinge. Sie sitzen zum Beispiel im Gefängnis, weil sie andere betrogen haben. Doch nicht alle Häftlinge müssen den kompletten Tag über im Gefängnis bleiben. Manche dürfen sich unter strengen Regeln tagsüber auch außerhalb des Gefängnisses aufhalten.

Ein Häftling selbst hat sich dafür das Spielplatz-Projekt ausgedacht. "Am Anfang wollte ich was gegen die Langeweile tun", sagt er. Seine Idee fanden manche zuerst komisch. Ausgerechnet Häftlinge sollen etwas für Kinder tun? Mittlerweile kommt das Projekt aber überall gut an, sagte er. Manche Kinder malen als Dank sogar Bilder für die Häftlinge.