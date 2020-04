Auf dem Lastwagen ist vorne ein Mammut aufgemalt. Das passt gut. Denn für diese Aufgabe braucht es Mammut-Kräfte! Der extra lange Laster transportierte am Sonntag einen riesigen Gas-Tank. Der Tank wiegt 200 Tonnen, also ungefähr so viel wie 40 Wollhaarmammuts, die einst auf der Erde lebten.