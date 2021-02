Wenn dort in dieser sehr flachen Landschaft so ein Schiffsriese vorbeigeschleppt wird, sieht das beeindruckend aus. Oft wollen sich das sehr viele Menschen ansehen. In den nächsten Jahren könnte so ein Anblick allerdings seltener werden.

Denn die Werft, die solche Schiffe baut, hat wegen der Corona-Krise Probleme bekommen. Weil Urlaubsreisen auf Kreuzfahrtschiffen ausfallen, werden weniger neue Schiffe bestellt. Dieses Jahr wird vermutlich aber noch einmal so ein Kreuzfahrtschiff auf der Ems zu sehen sein.