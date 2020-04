Der Streetart-Künstler Banksy zeigt in seiner Kunst oft Ratten. Foto: Steven Saphore/AAP/dpa

Streetart (gesprochen: striit art) ist das englische Wort für Straßenkunst. Es ist also Kunst, die draußen auf der Straße zu sehen ist, etwa als Graffiti an Wänden. Ein bekannter Streetart-Künstler aus dem Land Großbritannien heißt Banksy. Er sprüht zum Beispiel oft Ratten an Wände. Das hat er jetzt auch zu Hause gemacht.

Im Internet postete Banksy ein Foto von seinem Badezimmer. Dort hat er einige Ratten an die Wand gemalt. Außerdem ist das Bad ziemlich unordentlich. Es sieht so aus, als hätten die Ratten das Chaos angerichtet. Dazu schreibt der Künstler: "Meine Frau hasst es, wenn ich von zu Hause aus arbeite." Hier kannst du dir das Ergebnis ansehen: http://dpaq.de/SNRSq