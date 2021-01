Am Dienstag bespricht sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel deswegen mit den Regierungschefs der Bundesländer. In manchen Bundesländern haben sich mehr Menschen mit dem Virus angesteckt als in anderen.

Trotzdem sagten die meisten Regierungschefs schon vorab: Es ist zu früh, den Lockdown zu beenden. Man weiß zum Beispiel noch nicht genau, wie viele Menschen sich über die Feiertage angesteckt haben. Es scheint also sehr wahrscheinlich, dass der Lockdown in die Verlängerung geht.