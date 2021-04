Seit einem Jahr müssen wir uns an strenge Corona-Regeln halten. Doch was ist mit den Menschen, die bereits gegen das Virus geimpft sind? Fachleute sagen: Von vollständig Geimpften geht wohl wenig Gefahr aus, andere anzustecken. Außerdem erkranken sie selbst nur noch sehr selten. Warum müssen sie sich also weiter an Regeln halten?