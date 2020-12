Das ist einer der neuen U-Bahnhöfe der Linie U5 in Berlin. Foto: Paul Zinken/dpa

"Viele Berlinerinnen und Berliner haben darauf gewartet", sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videobotschaft. Aber auch Touristen können sich freuen, denn die U5 hält an einigen Sehenswürdigkeiten Berlins, etwa am Brandenburger Tor.

Zehn Jahre hatten die Bauarbeiten gedauert. Es ist aufwendig, U-Bahn-Tunnel zu bauen, die unter Straßen, Gebäuden und einem Fluss entlang führen. In Berlin wurde dafür extra eine spezielle Maschine gebaut. Sie grub das Tunnelloch und baute Betonteile an die Wände. So entstanden die Tunnel-Röhren. Und dann mussten Arbeiter natürlich noch die Haltestellen mit Bahnsteigen und Treppen bauen.