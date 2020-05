In Afrika könnte es in Zukunft häufiger Überschwemmungen oder schlimme Stürme geben. Das liegt am Klimawandel. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi/AP/dpa

Fachleute sagen, dass es auf dem Kontinent Afrika demnächst häufiger so extremes Wetter geben könnte. Das liegt an der Veränderung des Klimas. Die Fachleute meinen, das könnte in Afrika noch schlimmere Folgen haben als auf anderen Kontinenten. Etwa weil die Temperaturen noch stärker als an anderen Orten steigen würden.

Für die Menschen dort wäre das sehr schlimm. Es könnte etwa dazu führen, dass sie nicht mehr so gut Landwirtschaft betreiben können.

"Ich merkte, dass die Folgen jetzt schon in meinem Land zu spüren sind", sagt zum Beispiel Vanessa Nakate aus dem Land Uganda. Deshalb hat sie eine "Fridays for Future"-Gruppe gegründet. In dieser Organisation setzten sich Schüler und Schülerinnen für den Klimaschutz ein. Vanessa Nakate geht zum Beispiel in Schulen und berichtet dort über den Klimawandel.