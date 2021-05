Doch die Milch muss nicht mehr unbedingt von der Kuh kommen. Viele Menschen haben einen Ersatz dafür gefunden: Sie trinken Getränke, die ähnlich wie Milch sind, aber aus Soja, Mandeln oder Hafer gemacht werden. Es gibt auch welche aus Haselnüssen, Kokosnuss oder Reis.

Die Hersteller freut das. Fachleute sagen, dass die Unternehmen in letzter Zeit viel mehr dieser Getränke verkaufen. Mehr als jeder dritte Haushalt in Deutschland kaufe bereits pflanzliche Milchalternativen, sagen Experten.

Die Fachleute glauben, dass das am Interesse für die Umwelt liegt. Gerade junge Leute wollten nachhaltiger leben und greifen so zum Ersatz zur Kuhmilch. Viele wollten die Massentierhaltung nicht unterstützen. Denn Milchkühe stehen häufig dicht an dicht in Ställen.