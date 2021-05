Jeder weiß das: Zigaretten zu rauchen, ist schlecht für die Gesundheit. Es kann aber zusätzlich auch noch der Umwelt schaden! Denn häufig werden die Zigaretten-Stummel nach dem Rauchen einfach auf den Boden geworfen. In den Stummeln stecken jedoch Gifte. Sie können in Seen oder Flüsse gelangen. Das schadet etwa Fischen.