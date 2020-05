Hat mein Gegenüber gerade gelächelt? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Diese Frage stellt sich gerade in Bussen und Bahnen. Und auch in Supermärkten und anderen Geschäften müssen die Kunden wegen des Coronavirus gerade Schutzmasken tragen. Dadurch sind die Gesichter nicht so gut zu erkennen wie sonst.