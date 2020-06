Fachleute haben vorgerechnet, wie gefährlich das ist. Wer in der Stadt mit den üblichen 50 Stundenkilometern fährt, legt in drei Sekunden 42 Meter zurück. Drei Sekunden ist auch die Zeit, die man für einen kurzen Blick aufs Handy braucht. Das heißt also: Wer drei mit dem Handy abgelenkt ist, fährt 42 Meter im Blindflug.

Ärzte, die sich oft um Verletzte nach Unfällen kümmern, sagen: Viele Unfälle hätten mit abgelenkten Fahrern zu tun. Für den April dieses Jahres gibt es aber eine gute Nachricht. Es gab sehr viel weniger Unfälle als im letzten Jahr. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass wegen der Corona-Krise weniger Menschen unterwegs waren.