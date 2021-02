Neun Gesichter, neun Namen. Sie sind auf Schildern zu sehen, die Menschen gerade an verschiedenen Orten in die Höhe hielten. Die Gesichter und Namen gehören acht Männern und einer Frau, die nicht mehr leben. Vor einem Jahr wurden sie von einem Mann in der Stadt Hanau in Hessen erschossen. Mit den Schildern wollen die Menschen an die Opfer dieser Tat erinnern.